PM afasta policiais envolvidos caso de Anastácio

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A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul afastou dois policiais envolvidos na morte de um suspeito de duplo homicídio em Anastácio, ocorrida na terça-feira (31), durante uma ação que terminou em confronto. Segundo a corporação, houve “excesso” na atuação dos militares, e as condutas serão devidamente apuradas e responsabilizadas.

O suspeito, Wellington dos Santos Vieira, de 27 anos, morreu na madrugada após ser localizado no bairro Vila Jui. Ele era investigado por possível participação no assassinato de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral. De acordo com as informações iniciais, ao ser abordado, teria reagido, resultando no confronto com os policiais.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Wellington é atingido pelas costas. Após o disparo, os dois policiais retiraram o corpo do local, procedimento que não segue o protocolo padrão, que prevê o isolamento da área e o acionamento da perícia.

Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes foram afastados de suas funções e que foi instaurado um procedimento administrativo para investigar o caso.

Confira a nota na íntegra

“A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) informa que tomou conhecimento de vídeo, na cidade de Anastácio/MS, envolvendo policiais militares em atuação operacional, e enfatiza que eventuais excessos não refletem o padrão de atuação dos nossos homens e mulheres, que trabalham diuturnamente em todos os 79 municípios do estado, buscando sempre garantir a segurança da população sul-mato-grossense.

Ressaltamos que a Instituição não coaduna com desvios de conduta ou procedimentos que extrapolem os limites operacionais estabelecidos em nossas doutrinas e diretrizes.

Assim que tomou conhecimento, a PMMS por intermédio do 7º BPM e de sua Corregedoria-Geral, já identificou os militares envolvidos, que foram prontamente afastados de suas funções, e instaurou o procedimento administrativo cabível para apuração dos fatos e responsabilização das condutas, com posterior aplicação das sanções consideradas cabíveis.

A Polícia Militar permanece à disposição da sociedade, reafirmando que ações individuais não podem refletir no respaldo do trabalho cotidiano realizado pela nossa tropa".