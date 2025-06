PM prende distribuidor de drogas que atuava no modo "delivery" 

Drogras e celulares apreendidos, bem como o suspeito, foram entregues da Delegacia de Polícia / (Foto Divulgação)

A entrega era feita de motocicleta, cujas características foram repassadas para a Polícia. A abordagem dos policiais ao motoqueiro distribuidor, aconteceu por volta das 18h, deste domingo (15), no próprio bairro onde mora.

Um motoqueiro distribuidor de drogas via “delivery” foi preso pela Polícia Militar da Força Tática de Aquidauana, dias após intensa investigação. Ele atuava depois do horário de expediente e aos fins de semana, com “disque-entrega”, a partir de sua própria residência, no bairro São Francisco.

Logo que avistou a guarnição, ele acelerou sua moto e retirou algo do bolso e atirou no mato. Recebeu, de imediato, voz de parada e mesmo assim, só parou 50 metros a frente, na Rua Raimundo Damaceno.

Ele foi identificado como L.C.F.S., e portava duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, no bolso direito de sua bermuda, pesando 1,6 gramas. No bolso esquerdo, o seu aparelho celular.

Maconha e pasta base de cocaína foram apreendidas na casa do distribuidor, base do "delivery" (Foto Divulgação)

Foi questionado se havia mais drogas em sua casa e, com toda firmeza, disse que “não, podem ir lá revistar”. Na casa, os policiais fizeram a vistoria acompanhados da esposa do detido, J.S.C., que havia acabado de chegar de Campo Grande, onde teria ido visitar sua mãe, que está presa.

Em um quartinho de ferramentas, localizado no fundo da residência, os policiais encontraram uma mochila preta, com uma balança de precisão de cor branca e modelo SF­400, com pilhas e em funcionamento.

Além disso, foi encontrado um pote de fermento com substância análoga a maconha, que após pesado totalizou 47 gramas. No quintal, dentro do filtro de ar de um GOL, foram encontradas duas porções análogas a pasta base de cocaína, totalizando 14,7 gramas

L.C. foi encaminhado para a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, e entregue ao agente de plantão, sem lesão corporal, não sendo necessário o uso de algemas. Lá, foi constatado que o detido, possuí outras passagens nos sistemas policiais relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive já possuí condenação por este crime.

Veja o vídeo:

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!