Polícia apreende adolescentes que exibiram moto furtada em vídeo nas redes sociais

Os adolescentes têm 15 e 16 anos / Divulgação

Nesta semana, dois adolescentes com idades de 15 e 16 anos foram apreendidos pela Força Táctica da Polícia Militar por envolvimento em um furto de motocicleta e pela suspeita de clonagem de cartões em Aquidauana.

O caso chamou a atenção após um dos jovens ter postado um vídeo nas suas redes sociais, no qual eles apareciam andando na moto furtada, sem utilizar capacetes, em plena Avenida Pantaneta.



Na última quarta-feira, por volta das 23h, a polícia foi acionada para registrar o furto de uma motocicleta. Durante as rondas na região, uma equipe policial flagrou um adolescente de 16 anos na MS-450, acompanhado por outro adolescente de 15 anos que conseguiu fugir ao perceber a presença da viatura.



O menor detido, admitiu ter levado a motocicleta furtada para "dar um rolê". A mãe do suspeito foi chamada para acompanhá-lo na delegacia, no entanto, ela não pôde comparecer de imediato, alegando não ter com quem deixar seus outros filhos.



O adolescente que havia conseguido fugir da viatura policial foi apreendido nesta sexta-feira, pelo furto e suspeita de clonagem de cartões.