06 de Janeiro de 2026 • 11:47

Ocorrência

Polícia Civil recupera ursos de pelúcia furtados de máquina em Anastácio

O crime aconteceu quando cinco pessoas danificaram uma máquina de pegar ursinhos instalada na calçada de um restaurante

Da redação

Publicado em 06/01/2026 às 10:53

Atualizado em 06/01/2026 às 11:01

João Éric / O Pantaneiro

A equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Anastácio recuperou parte dos ursos de pelúcia que foram furtados na madrugada de segunda-feira (05), após a ação criminosa registrada por câmeras de segurança na Avenida Manoel Murtinho.

O crime aconteceu quando cinco pessoas danificaram uma máquina de pegar ursinhos instalada na calçada de um restaurante e levaram diversos brinquedos do interior do equipamento.

De acordo com a Polícia Civil, após o registro do boletim de ocorrência, a equipe do SIG iniciou diligências para identificar os envolvidos e localizar os objetos furtados. Como resultado das investigações iniciais, alguns dos ursos de pelúcia já foram recuperados. As diligências continuam com o objetivo de identificar todos os autores e recuperar a totalidade dos itens subtraídos.

Além do furto, a máquina sofreu danos e foi encaminhada para manutenção. O caso segue sob investigação, e os responsáveis poderão responder pelos crimes de furto e dano ao patrimônio.

