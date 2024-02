Polícia identifica suspeitos de tiroteiro no Nova Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Os suspeitos de balear três pessoas no bairro Nova Aquidauana, na manhã desta segunda-feira, 19, foram identificados pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Ronaldo Jacob, da Delegacia de Polícia de Aquidauana, equipes estão em diligências para prisão dos suspeitos.

Crime

Conforme o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados pelo canal 193 para prestar atendimento a vítimas de disparos por arma de fogo.

Ao chegarem ao local, na Rua Plínio Leite, no bairro Nova Aquidauana, a guarnição encontrou três vítimas. A vítima com ferimentos mais graves, um jovem de 20 anos, foi encontrado caído nos fundos da residência, consciente e orientado, apresentando um ferimento na região lateral esquerda do abdômen.

As outras duas vítimas, com ferimentos menos graves, foram atendidas pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

