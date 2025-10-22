Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 16:38

Buscar

Últimas notícias
X
Crime

Polícia investiga furto de vaca prenha em Anastácio

Desaparecimento aconteceu em uma chácara, localizada nas proximidades da Ponte Boiadeira

Da redação

Publicado em 22/10/2025 às 09:51

Atualizado em 22/10/2025 às 14:28

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Da redação

Foto: João Éric / O Pantaneiro

A Polícia Civil de Anastácio investiga um caso de abigeato (furto de gado) após uma moradora registrar, na terça-feira (21), o desaparecimento de uma vaca prenha em uma chácara, localizada nas proximidades da Ponte Boiadeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária recebeu informações de populares sobre uma buchada jogada na beira da estrada, na Rua Acogo, também em Anastácio. Ao chegar ao local, ela constatou que o material se tratava de partes de seu animal, reconhecendo o couro e encontrando um feto de bezerro entre os restos deixados na via.

Diante das evidências, a polícia instaurou investigação para apurar o crime de furto qualificado (abigeato) e identificar os responsáveis pelo abate e descarte do animal.

Foto: João Éric

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Fundador do grupo Capivara Flash destaca evolução da corrida de rua em Aquidauana

• Casa do Trabalhador oferece 42 vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta

• Indígena de Aquidauana é finalista nacional com projeto de reflorestamento

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Incêndio atinge cabine de carreta bitrem na Estrada Vermelha de Corumbá

Esporte

Casal comemora 22 anos de casamento em Corrida da Unimed

Superação

Mãe participa da Corrida da Unimed com bebê no colo e encanta público

Demonstrando que paixão pelo esporte não tem limites, ela e seu filho concluíram a prova de 3 km em Aquidauana

Sucesso

Alegria e solidariedade marcam 1ª Corrida Unimed de Aquidauana

Publicidade

Homenagem

Unimed Aquidauana celebra 40 anos com jantar especial

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em flagrante após invadir casa e abusar de mulher em Miranda

Ação conjunta das polícias resulta na prisão de autor de estupro

Esporte

Xadrez de Anastácio representa MS nos Jogos Escolares 2025

Éryco Pariz e o técnico Moacir Felipe integram a delegação sul-mato-grossense em Uberlândia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo