Polícia Militar realiza Operação Saturação em Aquidauana e Anastácio

O comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, de Aquidauana, Tenente Coronel Guilherme Dantas Lopes, realizou na noite desta quinta-feira, 29 de junho, uma ação intitulada “Operação Saturação”, com um efetivo especial, o comandante conduziu os agentes nessa que foi primeira edição da Operação Saturação nas cidades de Aquidauana e Anastácio. Do período das 19 horas até meia-noite, foram empenhados 35 policiais militares, distribuídos em quatro viaturas duas rodas (motos), 2 viaturas da Força Tática, quatro viaturas da Rádio Patrulha e uma viatura Ducato, da Polícia Comunitária.

Foram realizadas aproximadamente 70 abordagens, entre condutores de veículos e transeuntes. Houve uma moto recolhida ao pátio do Detran por estar com documento vencido e um adolescente foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil portando 4,7 gramas de maconha para consumo.

A operação se estendeu pelo centro de Aquidauana e pelos bairros Nova Aquidauana e Santa Terezinha, de onde foram recolhidos um estilete, um canivete e uma porção de maconha, que não foi possível identificar qual a procedência dos itens. Já na cidade de Anastácio, foram realizadas rondas ostensivas e repressivas e abordagens no bairro Cristo Rei. Em entrevista ao O Pantaneiro, o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, de Aquidauana, Tenente-Coronel Guilherme Dantas Lopes, revelou que essa ação será mais frequente.

“O objetivo desta operação é tomar o bairro ou uma localidade, fazer a saturação naquele bairro, abordando pessoas, veículos, tirando veículo irregular de circulação, buscando os procurados pela justiça e entorpecentes. Esse emprego dos policiais militares se tornará constante na área do 7º Batalhão. O intuito da operação é esse mesmo. A gente saturar a área e baixar o índice de criminalidade”, declarou o Tenente Coronel Guilherme Dantas, comandante da unidade.

A diligência faz parte das ações que o comandante tem realizado para coibir e reprimir a presença de bandidos no município.



