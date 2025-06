Polícia recaptura fugitivo de São Paulo que praticou assaltos a mão armada em Bonito 

Armas e celulares apreendidos com assaltante fugitivo, em Bonito / (Foto Divulgação)

A recaptura de um assaltante foragido do sistema prisional de São Paulo, que praticou dois assaltos a mão armada no município de Bonito, é mais um resultado da Operação SulMasp, lançada em 2023 pelas polícias dos estados da região sul do país, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Morador rendido na porta de casa

Segundo informações da Polícia, a vítima relatou que, ao descer de seu veículo, Renault/Duster, cor chumbo, para abrir o portão de sua residência, foi surpreendida por um indivíduo armado que anunciou o assalto, exigindo o celular e a posse do veículo.

Além do carro, o assaltante levou um aparelho celular Samsung Galaxy M54, e fugiu do local tomando rumo ignorado. A Polícia orientou a vítima a registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, enquanto a Rádio Patrulha de Bonito iniciou diligências de busca e captura para localizar e prender o autor.

Assaltante rendeu frentista também

Momentos depois, a Polícia descobriu alguém conduzindo um veículo com as mesmas características do Renault/Duster roubado. O motorista havia acabado de praticar novo assalto a mão armada no Posto Tatinha 3, na saída para Bodoquena-MS. Ele apontou a arma para um dos frentistas e exigiu o abastecimento do veículo.

Após o crime, o suspeito tomou rumo a uma das vicinais do município. Com estas informações, a guarnição fez acompanhamento tático, e acionou a guarnição de do município de Alto Caracol, para bloqueios em conjunto com a força tática do município de Jardim.

Próximo de um bar, localizado em uma das vicinais, a Polícia identificou o veículo suspeito. Mesmo com sinais luminosos e sonoros, o condutor desobedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga em alta velocidade.

Ação integrada entre as policias dos estados do Sul do Brasil, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul (Foto Divulgação)

Mas, encontrou a frente o bloqueio da Guarnição de Alto Caracol e Rádio Patrulha de Bonito, que fez a abordagem e a identificação do assaltante. Na revista do Duster, foram localizadas duas armas de fogo utilizadas nos delitos, bem como o celular da vítima.

As armas apreendidas foram: 1 Rifle calibre 22, marca Remington e 1 Espingarda calibre 36, marca CBC. Além disso, a Polícia constatou, posteriormente, que o assaltante é presidiário evadido do sistema prisional do Estado de São Paulo.



Recebeu voz de prisão na hora, e vai responder pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e evasão do sistema prisional. Ele foi conduzido ao hospital local para realização de exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Operação SulMasp

A Operação SulMasp é uma ação conjunta entre as polícias dos estados do Sul do país, mais São Paulo e Mato Grosso do Sul, para combater crimes, interestaduais, transnacionais e as organizações criminosas, de tráfico de drogas e de armas, através da cooperação técnica e operacional entre os estados.

Além da Polícia Militar, a operação envolve a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Penal e Centros Integrados de Comando e Controle dos Estados do Sul.



Veja o vídeo: