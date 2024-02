Ponte em Corumbá passa por reforma

Divulgação

A ponte da BR-262 sobre o Rio Paraguai, em Corumbá, passa por obras de recuperação nas lajes e colunas. Para permitir o acesso dos veículos durante os serviços, uma travessia temporária de ferro foi instalada em um dos trechos da ponte. A estrutura será removida e colocada em outro trecho a cada 15 dias, até a conclusão das obras, prevista para abril.



As obras começaram na manhã de domingo (18) com a interdição da ponte por uma hora e quinze minutos, conforme a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog). A ponte está funcionando no sistema “Pare e Siga”, com liberação alternada de um sentido por vez.



A travessia temporária tem 17 toneladas e visa garantir a segurança dos motoristas que passam pela ponte. Ela será deslocada para cada um dos cinco trechos que precisam de reparos, o que exigirá novas interdições da ponte por cerca de duas horas, a cada mudança.

Além disso, a ponte ficará fechada por 12 horas, entre 18h e 6h, nos dias em que o concreto das colunas estiver secando. Nesses períodos, apenas veículos de emergência, como ambulâncias ou de segurança pública, poderão passar pela ponte, com velocidade reduzida.



A Seilog informou que divulgará com antecedência as datas e horários das próximas interdições, bem como o início efetivo das obras em cada trecho. A secretaria pediu a compreensão e a colaboração dos usuários da ponte, que é uma das principais vias de ligação entre o Mato Grosso do Sul e a Bolívia.