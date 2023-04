Prefeito Odilon Ribeiro destaca importância da segurança nas escolas durante entrevista sobre medidas adotadas em Aquidauana / O Pantaneiro

O prefeito de Aquidauana discute medidas de segurança para escolas da região em reunião com representantes do poder público, escolas e promotores de Justiça. Odilon Ribeiro destacou a importância da segurança nas escolas e afirmou que a prefeitura vai adotar medidas da diretriz do plano de segurança do governo de Mato Grosso do Sul, como o botão do pânico, monitoramento e policiamento.

Para o tenente coronel Guilherme Dantas Lopes, comandante da Polícia Militar de Aquidauana, a estratégia e inteligência são fundamentais para o monitoramento das escolas. Ele ressaltou que a ronda policial será reforçada com a presença de monitoramento aéreo com helicópteros da corporação. Além disso, o Centro de Monitoramento das escolas da Rede Estadual está em funcionamento desde 2022, com câmeras e equipes em vigilância 24 horas por dia.