Prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, destaca importância da Showtec para o município

O Pantaneiro

O prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, enfatizou a relevância da Showtec para o desenvolvimento e progresso do município. O evento, considerado o maior do setor agropecuário no Mato Grosso do Sul, traz consigo oportunidades de negócios e mostra as mais modernas tecnologias voltadas para o agronegócio.



A Showtec se tornou um importante catalisador para o agronegócio em Maracaju, promovendo avanços tecnológicos, práticas sustentáveis e o intercâmbio de ideias entre os profissionais do campo. O prefeito reforça o compromisso da cidade em continuar investindo e apoiando eventos dessa natureza, visando ao crescimento contínuo e à consolidação do setor agropecuário como um dos pilares fundamentais da economia local.