Aquidauana distribui mais de 4 mil brinquedos às crianças em festa natalina

Prefeito Odilon entregando presentes / Ronald Regis / O Pantaneiro

A prefeitura de Aquidauana realizou nesta sexta-feira, 15, na Praça dos Estudantes, no centro da cidade, a festa de entrega de presentes para as crianças do município. Essa entrega já é uma tradição na cidade e presenteia todas as crianças que comparecem ao evento. Conforme disse o prefeito do município Odilon Ribeiro, os presentes são adquiridos através de recursos próprios da prefeitura com secretarias de governo, o poder legislativo e o trabalho da primeira-dama do município Sra. Maria Eliza.

Prefeitura de Aquidauana distribui presentes e alegria para crianças do município - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

“A gente está hoje aqui distribuindo os presentes como todos os anos a gente faz, para todas as crianças que comparecerem aqui. E assim quem comparecer ganha um presente. É um carinho que a gente faz com as famílias aquidauanenses, com as nossas crianças. Algumas noites culturais aqui com coral e dança, com apresentações. Isso faz a nossa cidade ficar mais alegre nesse final e ano. E todo mundo tem um sentimento muito bom que o natal sempre nos traz. Os presentes foram adquiridos pela assistência social com recursos próprios do município de Aquidauana. Virou uma tradição do nosso governo, e a gente faz com muito carinho com muito amor. A Josi, o Ernandes, a Marluce, a Maria Eliza, minha esposa, toda a equipe da prefeitura, os vereadores que nos ajudam e nos auxiliam também com recursos financeiros”, explica o prefeito.



Mais de 4 mil brinquedos foram distribuídos entre bolas e bonecas



“Mais uma edição desse” Natal da Esperança”, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, são mais de 4 mil brinquedos entre bolas e bonecas. A gente já acompanha e sabe o que as crianças gostam, e são crianças atendidas hoje nessa edição de zero a 13 ano, a gente estendeu um pouquinho mais a idade porque a gente sabe que criança tem que ser feliz. A gente sabe quanto um brinquedo faz bem para a vida social, para a vida emocional, para o psicológico de uma criança. Eu estou mito feliz de participar desse momento e ver a alegria no rosto dessas crianças que é fundamental”, conta a secretária de assistência social, Josilene Rodrigues.

Prefeito Odilon e a primeira-dama Maria Eliza - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O poder legislativo, que ajudou na realização da festa, esteve presente e o presidente da câmara, o vereador Nilson Pontim, parabenizou a todos, em especial a primeira-dama pela festa realizada. “Ver essa festa linda onde as crianças podem participar recebendo os presentes da administração municipal e ver esse momento de alegria de confraternização entre as famílias é um momento lindo, é um momento único. E nada melhor, próximo ao natal acontecer tudo isso. Está de parabéns o município, a primeira-dama Maria Eliza, poder ter realizado esse momento para as crianças de Aquidauana, diz o presidente da câmara de vereadores de Aquidauana, Nilson Pontim.

Crianças de Aquidauana são presenteadas em festa organizada pela Prefeitura na Praça dos Estudantes - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

As crianças, as grandes homenageadas da noite, expressaram muita satisfação com o momento, o que revelou que a festa alcançou o objetivo de promover a alegria entre todos.

Veja o vídeo: