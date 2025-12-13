Prefeitura de Aquidauana se mobiliza para atendimento após temporal

A Prefeitura de Aquidauana se colocou à disposição da população para prestar apoio e socorro às famílias afetadas pelos estragos causados pelo forte temporal registrado na noite de ontem, dia 12. As chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes, provocaram alagamentos, danos em vias públicas, quedas de árvores e prejuízos em residências de diversos bairros do município.

Desde as primeiras horas desta manhã, equipes das secretarias de Obras, Planejamento e Urbanismo e Assistência Social estão mobilizadas para realizar levantamentos dos danos, executar serviços emergenciais e prestar atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

A Secretaria de Obras atua na desobstrução de vias, retirada de entulhos, galhos e árvores caídas, além de reparos emergenciais em pontos críticos da cidade. Já as equipes de Planejamento e Urbanismo realizam vistorias técnicas para avaliar os impactos estruturais e orientar ações preventivas, visando garantir a segurança da população.

A Assistência Social está prestando apoio direto às famílias atingidas, com acolhimento, orientação e levantamento das necessidades mais urgentes. Os atendimentos priorizam moradores que tiveram prejuízos significativos em suas residências.

A Prefeitura reforça que segue monitorando a situação e pede que a população atingida entre em contato com os canais oficiais do município para solicitar apoio ou registrar ocorrências. O objetivo é garantir uma resposta rápida e eficaz, minimizando os danos e assegurando o bem-estar da comunidade aquidauanense.

Confira o vídeo: