Com homenagem para secretário, prefeitura é revitalizada

Nesta segunda-feira, 27, foi inaugurada a revitalização do Paço Municipal, sede da prefeitura, que abriga várias secretarias, incluindo Administração, Finanças, Jurídico e Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas. A revitalização incluiu a criação de uma galeria de prefeitos e uma homenagem ao secretário Antônio Carlos da Costa Marques, vítima da covid-19.

A gestão municipal investiu R$ 577 mil de recursos próprios na reforma completa dos sanitários, copas, recepção com guarita, hall de entrada, calçadas e pintura geral do prédio.

Adicionalmente, R$ 76 mil foram destinados à construção de uma cobertura externa para a área de embarque e desembarque, melhorias no paisagismo, jardinagem e letreiro de identificação do prédio, modernizando ainda mais a estrutura.

Para o prefeito Odilon Ribeiro, além da homenagem ao servidor público que dedicou uma vida ao município, o novo espaço irá dar mais dignidade as atividades. Ele diz que finaliza a gestão deste ano com um prédio digno de história.

"A prefeitura, se eu não me engano, mudou para cá em 1992. Agora, a reformamos os banheiros, a cozinha, fazer uma recepção para direcionar as pessoas aos lugares corretos aqui do prédio e poder contribuir com os funcionários que vão ficar aí. A gente não pode deixar de investir no espaço público e de dar mais autoestima à nossa equipe para poder continuar atendendo bem a nossos funcionários. Eu me lembro do prédio que eu recebi e o prédio que eu estou entregando. Aliás, com uma justa homenagem! Antônio Carlos foi secretário de Finanças em quatro gestões, inclusive na minha agora última. Ele faleceu na pandemia de covid, ele era secretário de Fazenda. Um cara de uma grandeza, de um ser humano incrível que pôde contribuir e ajudar a gerir essa cidade de uma área mais sensível que a Finanças. Ele, com a sua competência, com a sua lealdade, com o seu compromisso, fez a sua parte. Nada mais justo do que aqui no lugar que ele trabalhou muito durante quatro gestões, poder homenageá-lo. Ele e a sua família hoje aqui, presente, né, a mãe, as irmãs, o tio, a filha, a neta. Então, eu estou muito feliz de poder homenagear um grande amigo, um grande funcionário público e também prestigiar toda uma equipe", disse.