Prefeitura e Fundtur em workshop para diálogo com trade de turismo local 

Workshop fortalece diálogo entre Prefeitura e trade de turismo em Aquidauana / (Foto Ryan Santos)

A iniciativa foi da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura, cujo secretário, Pedro Mendes Fialho, o Pepeu Fialho, deixou clara a intenção de melhorar o setor através do diálogo com os diversos segmentos da cadeia produtiva no setor.

O auditório da biblioteca do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, foi palco para a realização de um workshop que reuniu representantes do poder público e do trade de turismo no município.

“Temos que desenvolver economicamente esse turismo e trazer, realmente, para Aquidauana empresas que vão investir de maneira sustentável e responsável”, projeta Pepeu. Ele considera que a reunião deu certo. “Nós nos encontramos aqui com as pessoas que fazem o turismo acontecer em Aquidauana, empresários, associações, poder público e daqui saiu a essência da coletividade”.

Bruno Wendling, presidente da Fundação de Turismo do Governo do Estado, palestrou no evento. Ele disse que “Aquidauana vive um momento de transição, de repensar o seu posicionamento, agora com Piraputanga, com Camisão, Pró-Pantanal”. Considerou importante reunir e discutir sobre o ordenamento, reposicionamento de produtos, para os próximos anos.

Presidente da Fundtur do Governo do Estado (centro) e secretário de Cultura e Turismo em workshop sobre o setor turístico de Aquidauana (Foto Ryan santos)

Reunião com o prefeito de Aquidauana

Antes do workshop, Bruno esteve reunido com o prefeito Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico, e secretários municipais. O presidente considera importante o pragmatismo para desenvolvimento racional do setor. “Eu gosto de ser bem pragmático, a gente tem alguns deveres de casa aqui, especialmente a comunidade, o trade e a prefeitura para arrumar e desenvolver de fato esse destino que já é fantástico, mas que precisa agora cada vez mais se reorganizar”.

Questionado sobre o papel da Fundação Estadual de Turismo, Bruno explicou que “é um processo de fomento, a Fundtur vem como um órgão que provoca, de uma certa forma, essas ações, traz todo o apoio necessário de governança, de apoio à inovação, de apoio à estruturação da oferta, de apoio à qualificação, de descentralização de recursos. Nós temos que trabalhar o turismo de Aquidauana de maneira coletiva, todos juntos, por um turismo mais responsável e sustentável”.

Mirian Coura Aveiro, presidente da Associação dos Empreendimentos Turísticos Rota e Serra do Paxixi (AECOPAXI), considerou importante a presença do presidente da Fundtur, no evento organizado pela Sectur. “Temos grandes necessidades de regulamentação, de ordenamento e nessa reunião hoje a gente conseguiu ter uma direção para que pudéssemos, então, estar pensando nesse novo momento, principalmente os distritos de Piraputanga e Camisão, para que a gente possa receber melhor o nosso turista, que a gente possa estar oferecendo produtos e serviços de qualidade para esses visitantes”.

Eli Souza Fernandes, conselheiro do COMTUR, achou “extraordinário, tivemos o privilégio de receber aqui o Bruno, porque o nosso turismo tem crescido muito, principalmente na região da Estrada Parque, e esse tipo de evento é fundamental para um crescimento sustentável e responsável, ordenado, nas legislações vigentes aqui do nosso município e do nosso estado”.

O conselheiro entende que o evento acrescentou no conhecimento sobre como tudo pode acontecer, com auxílio do Estado, da Fundação de Turismo e, também, do município.

Assista à reportagem: