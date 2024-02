Sessão abre o ano legislativo de 2024 da Câmara de Aquidauana

Divulgação

A primeira sessão solene deste ano da Câmara de Vereadores de Aquidauana foi realizada na noite de ontem (06), no plenário Estevão Alves Correa.



O evento contou com a presença de diversas autoridades como o prefeito Odilon Ribeiro e secretários municipais.

Em seu discurso, o presidente da Câmara, vereador Nelson Pontin, reafirmou seu compromisso em trazer recursos para o município.

Prefeito Odilon e Nilson Pontim, presidente da Casa - Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

“A Câmara Municipal de Aquidauana, por meio de todos os vereadores têm o compromisso de correr atrás de recursos, em economizar, também, dinheiro dessa casa com devolução de dois décimos. E a população pode ter a certeza que o trabalho, a transparência dessa casa de leis, ela continua até o seu último dia”, pontuou.

Já o prefeito Odilon Ribeiro, aproveitou a oportunidade para prestar contas a população do trabalho que desenvolveu ao longo do seu mandato.



“Esse ano é um ano restritivo. É um ano eleitoral em que daqui a pouco a prefeitura e o Estado são proibidos até de empenhar dinheiro. Então a gente tem pressa para que as obras comecem esse ano. Então hoje eu aproveitei a oportunidade não só para prestar conta, mas para falar o que ainda vem pela frente”, destacou.



Além disso, Odilon ressaltou que “o vereador é peça fundamental em todo o processo de desenvolvimento do município já que é a ‘ponta da lança’, pois todas as demandas chegam a ele primeiro pela comunidade e só assim elas saem da invisibilidade”.