PRF apreende drogas, armas e prende dois homens em Miranda

PRF, Divulgação



Na noite de ontem (8), por volta das 21h50, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma abordagem de fronteira na BR-262, em Miranda (MS), no KM 545, a um Ford F1000 conduzido por um jovem de 19 anos, acompanhado de um homem de 32.

Ao solicitar documentos, ficou constatado que o condutor não possuía habilitação. Durante o desembarque, foram visualizadas duas armas de fogo sob as pernas dos ocupantes: uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38, ambos sem documentação. Após consulta aos sistemas, ficou comprovado que as armas não possuíam registro, levando à prisão em flagrante dos dois por porte ilegal de arma de fogo.

Em seguida, durante inspeção adicional no veículo, os agentes encontraram um compartimento oculto na carroceria, com indícios de uso para transporte de ilícitos. Na abertura do compartimento, foram encontrados:

99 tabletes de cocaína (cloridrato) totalizando 105,8 kg;

145 tabletes de pasta base de cocaína totalizando 148,2 kg;

41 invólucros de haxixe totalizando 41,8 kg.

Os ocupantes alegaram não conhecer a natureza das substâncias e optaram pelo silêncio. Ainda em constatação, foi verificado que ambos possuem antecedentes criminais, incluindo tráfico de drogas, e o condutor possuía Mandado de Prisão em aberto.

Com base nos achados, os envolvidos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (e de uso permitido, no caso de possíveis irregularidades), cumprimento de mandado de prisão e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!