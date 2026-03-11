Acessibilidade

11 de Março de 2026 • 13:39

POLÍCIA

Professor da rede estadual é afastado por suspeita de conversas impróprias com alunos

Felipe Benitez

Publicado em 11/03/2026 às 09:44

Atualizado em 11/03/2026 às 09:47

Um professor de 42 anos da rede estadual está sendo investigado por suspeita de manter conversas de teor sexual com alunos menores de idade.

O caso foi registrado na Polícia Civil após a denúncia de uma colega de trabalho. A Secretaria Estadual de Educação já determinou o afastamento do profissional e abriu um processo administrativo para apurar os fatos.

O jornal O Pantaneiro acompanha de perto todos os desdobramentos.

FALE CONOSCO: Tem informações sobre este ou outros casos? Envie para nossa equipe de reportagem. O sigilo da fonte é garantido por lei!
WhatsApp: (67) 99856-0000

