Professor da rede estadual é afastado por suspeita de conversas impróprias com alunos

Um professor de 42 anos da rede estadual está sendo investigado por suspeita de manter conversas de teor sexual com alunos menores de idade.
O caso foi registrado na Polícia Civil após a denúncia de uma colega de trabalho. A Secretaria Estadual de Educação já determinou o afastamento do profissional e abriu um processo administrativo para apurar os fatos.
O jornal O Pantaneiro acompanha de perto todos os desdobramentos.
