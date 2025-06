Projeto de Aquidauana conquista prêmio nacional em congresso de saúde

Medalha e certificado de reconhecimento nacional para projeto de saúde de Aquidauana / (Foto Divulgação)

O evento foi realizado no período de 15 a 18 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte. É o maior congresso de saúde pública do mundo e, este ano, o tema foi "Início de Gestão" e o foco foi receber e capacitar os novos líderes.

O projeto denominado "Superando barreiras: a jornada de sucesso em grupo para portadores de hemiplegia em Aquidauana/MS" recebeu prêmio nacional no 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

A enfermeira Daniele Ferreira de Souza, autora do projeto, e a fisioterapeuta Gabriela Rondina Dorte de Oliveira, coautora, foram até a capital mineira receber a premiação, uma medalha e um certificado de reconhecimento nacional ao trabalho realizado, assinado pelo Presidente do Congresso Conasems, Hisham Mohamad Hamida; e pela Coordenadora da 20a Mostra Brasil aqui tem SUS.

Elas representaram toda equipe envolvida: Isabela Mardegan de Assunção, Carlos Manoel Siqueira Mariano, Luiz Henrique Pontes Santos, Sandra Maria Santos Calonga e Janaina Estela Vargas dos Santos Melgarejo. A equipe multiprofissional, é considerada a mais completa do Estado.

Em Aquidauana, o projeto esta prestes a completar um ano de atividade e atende 24 pacientes. O objetivo geral é promover a recuperação da funcionalidade, o aumento da autonomia e a melhora da qualidade de vida de pacientes com hemiplegia por meio de um programa de fisioterapia em grupo, embasado em abordagens terapêuticas atualizadas e individualizadas às necessidades de cada participante.

Especificamente, o projeto promove o fortalecimento, a adesão ao tratamento, o apoio mútuo entre os pacientes e a educação em saúde sobre a condição e suas estratégias de manejo.

Enfermeira Daniele Ferreira e Fisioterapeuta Gabriela Rondina Dorte, receberam a premiação em nome da equipe (Foto Divulgação)

Os principais resultados positivos são:



Atividades de Vida Diária: houve uma melhora de 53%, para realizar tarefas cotidianas com maior autonomia;

Amplitude do movimento: registrou um aumento de 32%, repetindo maior capacidade de se adaptar às mudanças e desafios do dia a dia;

Força Muscular: apresentou uma melhora de 40%, evidenciando o fortalecimento muscular;

Funcionalidade: aumentou em 43%, indicando maior independência nas atividades funcionais;

Interação Social: cresceu 35%, sugerindo uma melhora na participação social e na comunicação com o entorno;

Saúde Geral: apresentou uma melhora de 60%, repetindo uma evolução global no estado de saúde, bem-estar físico e emocional dos pacientes;

Fala: apresentou uma melhora de 43%, contribuindo para uma comunicação mais eficaz.

Equilíbrio: registrou um aumento de 63%, destacando-se como uma das áreas com maior progresso, o que é crucial para a prevenção de quedas e aumento da segurança.

Esses dados evidenciam que o trabalho fisioterapêutico foi eficaz em promover melhorias em diversas áreas essenciais para a recuperação e qualidade de vida dos pacientes com hemiplegia.

O paciente José Carlos de Brito é beneficiado pelo projeto há 7 meses. Disse que "tenho gostado muito das atividades ali realizadas pelas fisioterapeutas Gabriela Dorte e Isabela, essa atividade tem nós ajudado muito na nossa recuperação". O maior benefício, até agora, é "melhora no equilíbrio e firmeza nas pernas".

Confira o vídeo:

