Projeto Social no Nova Aquidauana aproxima crianças da literatura infantil

Alessandra dos Santos, professora do SESI, usa ilustrações de personagens de contos infantis para capturar a atenção das crianças / Ronald Regis / O Pantaneiro

A Biblioteca Comunitária Projeto Roda Viva, uma biblioteca comunitária instalada em vagões de trem desativados no Bairro Nova Aquidauana, celebrou, nesta quinta-feira, o Dia do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril.

A professora Regina Célia, idealizadora do projeto, destacou a importância da leitura no desenvolvimento infantil.

“A leitura faz você ser uma pessoa mais calma e tranquila, torna-se mais prudente e adquire conhecimento que, cientificamente comprovado, melhora seu desenvolvimento. Os livros são portas para o conhecimento, e, como outros hábitos, o gosto pela leitura deve ser desenvolvido desde cedo,” explica a professora. Equipe que trabalhou no evento - Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Alessandra dos Santos, professora do SESI, usa ilustrações de personagens de contos infantis para capturar a atenção das crianças. “Sempre trabalhei com essa abordagem mais lúdica, levando os personagens até as crianças. Isso faz com que os alunos se aproximem de mim e, como mencionei na apresentação, o aluno que lê e interpreta, produz, o que é essencial no aprendizado,” afirma.

Professora Alessandra e aluna do projeto - Foto: Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

O evento contou com apresentações teatrais das crianças, que encenaram histórias de literatura infantil de autores como Monteiro Lobato e Ziraldo, entre outros.

Rosana de Oliveira Martinez, de 10 anos, aluna do projeto, compartilhou seu amor pela leitura. “Eu amo ler 'Chapeuzinho Amarelo', uma história sobre uma menina que tem medo de tudo,” disse ela.

Literatura infantil — Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O projeto atende cerca de 50 crianças que buscam novas histórias todos os dias por meio de livros, além de oferecer suporte com as tarefas escolares.

