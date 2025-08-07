Publicitária sai do "paraíso" adota um pet faz do Celta sua casa e "cai no mundo"

Ela tem 25 anos e está em Aquidauana, mas pretende chegar ao Peru rodando mais de 5 mil km
Ana Clara Uchôa já viajou por 14 estados e vai para Machu Picchu, no Peru / (Foto Ryan Santos)
Só mesmo interagindo com ela via mídias sociais para tentar entender o que leva uma pessoa a sair de uma cidade considerada entre as melhores do Brasil, para viajar pelo mundo com seu pet.
O Jornal O Pantaneiro fez um podcast de mais de uma hora com ela, para entrar neste mundo aventureiro, porém absolutamente responsável e sem aquela conclusão de que “ela só pode ter algum problema! Surtou!”.
Ana Clara Uchôa é formada em publicidade e muito saudável física e psicologicamente. Sua viagem começa ficar interessante a partir das escolhas que fez: primeiro, viajar de Celta, batizado de Ozzy: segundo, não abrir mão da companhia de seu pet, uma Golden Retriever chamada Isis.
A viajeira faz parte de uma família normal, com pai, mãe e mais dois irmãos. Moram em São José dos Campos, no interior de São Paulo e basta uma rápida pesquisa para encontrar indicadores suficientes para convencer as pessoas a ficar naquela cidade.
Mas, Ana Clara não pensa assim, resolveu “cair no mundo”. Já conheceu 14 estados em dois anos (2023 a 2025) e não pretende parar tão cedo. De São José dos Campos, pelo trajeto mais direto, são 5.072 quilômetros de distância, mais de 80 horas de viagem sem parar, o equivalente há quase quatro dias.
Mas, ela mesmo diz que não segue por este trajeto e muda a rota quase sempre, portanto é incalculável o quanto irá rodar até chegar a Machu Pichu, no Peru. Ela pretende atravessar a fronteira, via Corumbá/MS, e entrar pela Bolívia.
Ver e ouvir o entusiasmo e a naturalidade de Ana Clara falar a respeito desta viagem, é animador. E para quem acha a manutenção da viagem cara, vai aprender muito com ela, a receita de como sobreviver na “selva de pedra”.
Outra explicação interessante é como ela conseguiu adaptar uma casa em um Celta, com quarto para dois (ela e o pet), cozinha e espaço para guardar tudo que precisa. Na entrevista, ela mostra como isto foi possível.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Evento
Vendas aumentaram 60% ano passado e já tem comerciante com 3.500 itens a disposição do consumidor, este ano
Segurança
Ataque reacende alerta na região do Pantanal sul-mato-grossense
Serviços
Encontro acontece nesta quinta-feira (8), na Câmara de Vereadores
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS