07 de Agosto de 2025

Viagem

Publicitária sai do "paraíso" adota um pet faz do Celta sua casa e "cai no mundo"

Ela tem 25 anos e está em Aquidauana, mas pretende chegar ao Peru rodando mais de 5 mil km

Ademar Cardoso

Publicado em 07/08/2025 às 14:46

Atualizado em 07/08/2025 às 15:28

Ana Clara Uchôa já viajou por 14 estados e vai para Machu Picchu, no Peru / (Foto Ryan Santos)

Só mesmo interagindo com ela via mídias sociais para tentar entender o que leva uma pessoa a sair de uma cidade considerada entre as melhores do Brasil, para viajar pelo mundo com seu pet.


O Jornal O Pantaneiro fez um podcast de mais de uma hora com ela, para entrar neste mundo aventureiro, porém absolutamente responsável e sem aquela conclusão de que “ela só pode ter algum problema! Surtou!”.


Ana Clara Uchôa é formada em publicidade e muito saudável física e psicologicamente. Sua viagem começa ficar interessante a partir das escolhas que fez: primeiro, viajar de Celta, batizado de Ozzy: segundo, não abrir mão da companhia de seu pet, uma Golden Retriever chamada Isis.

Ana Clara estará acompanhada do adesivo de O Pantaneiro em suas viagens pelo mundo (Foto Ademar Cardoso)


A viajeira faz parte de uma família normal, com pai, mãe e mais dois irmãos. Moram em São José dos Campos, no interior de São Paulo e basta uma rápida pesquisa para encontrar indicadores suficientes para convencer as pessoas a ficar naquela cidade.


Felicidade:
Eleita a cidade mais feliz de São Paulo e a segunda do Brasil, com nota 8,85, segundo a Revista Bula.


Qualidade de Vida:
Reconhecida como a 5ª melhor cidade do Brasil para se viver e trabalhar, conforme levantamento da Revista Exame.


Segurança:
Considerada a cidade mais segura do estado de São Paulo, com baixos índices de homicídios e latrocínios.


Riqueza:
Ocupa a terceira posição entre as cidades mais ricas do interior do Brasil, de acordo com o IBGE.


Mas, Ana Clara não pensa assim, resolveu “cair no mundo”. Já conheceu 14 estados em dois anos (2023 a 2025) e não pretende parar tão cedo. De São José dos Campos, pelo trajeto mais direto, são 5.072 quilômetros de distância, mais de 80 horas de viagem sem parar, o equivalente há quase quatro dias.


Mas, ela mesmo diz que não segue por este trajeto e muda a rota quase sempre, portanto é incalculável o quanto irá rodar até chegar a Machu Pichu, no Peru. Ela pretende atravessar a fronteira, via Corumbá/MS, e entrar pela Bolívia.


Ver e ouvir o entusiasmo e a naturalidade de Ana Clara falar a respeito desta viagem, é animador. E para quem acha a manutenção da viagem cara, vai aprender muito com ela, a receita de como sobreviver na “selva de pedra”.


Outra explicação interessante é como ela conseguiu adaptar uma casa em um Celta, com quarto para dois (ela e o pet), cozinha e espaço para guardar tudo que precisa. Na entrevista, ela mostra como isto foi possível.


Veja o vídeo!

