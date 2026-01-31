Queda de árvore durante temporal deixa fio exposto no Nova Aquidauana

Você Reporter

Uma árvore caiu na noite desta sexta-feira (30) no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana (MS), em decorrência do forte temporal acompanhado de ventos intensos que atingiu o município. O incidente causou apreensão entre moradores da região e oferece riscos a quem circula pelo local.

Com a queda da árvore, um fio foi arrebentado e permanece atravessado no meio da via, sem isolamento adequado até o momento. A situação tem gerado grande preocupação, principalmente entre moradores que transitam a pé pela rua, como crianças e idosos, que utilizam o trecho com frequência.

Segundo relatos de moradores, o medo é de que alguém acabe tocando no fio energizado, o que pode provocar acidentes graves. Eles pedem urgência na atuação dos órgãos responsáveis para a retirada da árvore, o reparo na rede elétrica e a sinalização da área.

A orientação é para que a população evite se aproximar do local e não toque no fio caído, mantendo distância até que a situação seja resolvida. Casos como esse reforçam os riscos provocados por temporais e a importância de respostas rápidas para garantir a segurança da comunidade.