Além de trabalhar com ações voltadas para o empoderamento feminino, Jaque do Águas tem grupo de mulheres pescadoras (Foto: Divulgação)

Jaqueline dos Santos é do Distrito de Águas do Miranda, localizado entre os municípios de Aquidauana e Bonito, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Ela pesca desde criança e, atualmente, é uma das coordenadoras de grande grupo de mulheres que pescam na região.

Foi-se o tempo em que só os homens diziam para as mulheres: “vou pescar com os amigos”. Hoje, existe a “Rainha da Pesca Esportiva” e ela foi convidada pelo Ministério da Pesca do Governo Federal para participar da solenidade de entrega do Plano Diretor de Pesca.

A atividade virou atração turística da região e as perspectivas são as mais promissoras para toda a comunidade. “Quando as mulheres vêm pra cá pescar, o grupo aquece a economia do Distrito, porque elas não vêm sozinhas, trazem família e todo mundo é beneficiado”, resume Jaque do Águas.

O município de Cáceres está no Guinness Book of Records (Livro dos Recordes), desde 1.992, como o realizador do maior torneio de pesca embarcada em água doce do mundo.

Muita gente não sabe que o segmento do turismo participa com 7% do PIB, ou seja, toda a produção econômica brasileira, quase 10% são produzidos por quem trabalha com turismo. A cada ano, o faturamento tem recordes.

Jaque do Águas, campeã nacional de pesca esportiva, foi recebida em audiência pelo Ministro da Pesca, em Brasília (Foto Divulgação)

Só em janeiro deste ano, por exemplo, já são contabilizados R$ 20,5 bilhões com turismo no Brasil. No podcast de hoje, vamos falar da iniciativa que começam pequenas e grandes proporções nacionais. É o caso, por exemplo, da pesca amadora ou esportiva.

Em Brasília, Jaque do Águas participou da entrega solene do Plano Nacional para o Desenvolvimento da pesca Amadora e Esportiva (PNPA). O principal benefício, será a promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental do setor no Brasil.

“Esse plano vai trabalhar com comunidades que oferecem a pesca, serviços de hospedagem, tanto que ele foi criado em cima de quatro programas. E no programa três, fala das ações de redução de impostos em apetrechos de pesca, como barcos, motores, investimento em atletas de grande nível, da questão da capacitação, também do guia de pesca, da capacitação, do empreendedorismo, e também valorizar a cultura local, as comunidades ribeirinhas e quilombolas”, projeta Jaque do Águas.

Esta e outras informações estão no podcast de O Pantaneiro.

Veja o vídeo:

