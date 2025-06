Região do Touro Morto no Pantanal tem novo comandante da PMA

Foto: O Pantaneiro

O 3º Sargento Luiz Alberto Antonieto, o Sargento Antonieto, foi empossado como comandante do Pelotão da Polícia Militar Ambiental localizado da Barra do Aquidauana, onde fica a região do Touro Morto.

Ele é subordinado, diretamente, ao Capitão Jorge Manuel Martins Junior, comandante da 2ª Companhia da PMA de Corumbá, que responde, também, pelo comando do 2º Pelotão da PMA de Miranda.

Ambos foram entrevistados em podcast online de O Pantaneiro e explicaram suas metas operacionais.

Veja o vídeo: