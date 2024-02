Reportagem flagra pneus com água parada em época de alta incidência de dengue

Pneus com água parada / Ronald Regis / O Pantaneiro

A reportagem do jornal O Pantaneiro flagrou pneus com água parada no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. O descuido acontece durante alta incidência de casos de dengue em Mato Grosso do Sul.

Os pneus estão localizados na rua Duque de Caxias, próximo a um mercado e o flagra aconteceu na manhã desta quarta-feira (14).

Uma borracharia funciona no local, mas estava fechada. Moradora do bairro, que preferiu não se identificar, disse que os pneus estão jogados no local há quatro dias.

Em contato com Sebastião Marques, da Equipe de Controle de Vetores de Aquidauana, O Pantaneiro foi informado de que o proprietário da borracharia foi orientado sobre o descarte adequado dos pneus e que as medidas necessárias serão tomadas.





Casos de dengue em MS

Mato Grosso do Sul está em alerta para o alto índice de casos de dengue em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos confirmados da doença no estado saltou de 310 para 619 em apenas seis dias. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (12) pelo Painel de Monitoramento das Arboviroses.

A situação é grave, pois a dengue pode levar a complicações sérias e até fatais. O Ministério da Saúde informou que há um óbito em investigação e uma alta taxa de incidência da doença no estado. A média estadual é de 97,4 casos prováveis por 100 mil habitantes.

