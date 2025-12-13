Rio Aquidauana registra elevação após forte temporal

Apesar de subir, nível segue abaixo das cotas de alerta
João Eric / O Pantaneiro
Após o forte chuva registrada entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado, o Rio Aquidauana apresentou elevação nos indicadores monitorados pela estação fluviométrica do município. O aumento é reflexo direto do grande volume de chuva concentrado em poucas horas, que causou diversos transtornos na cidade.
De acordo com os dados atualizados às 5h deste sábado (13/12), o volume de chuva acumulado chegou a 86 milímetros, índice considerado elevado para um curto intervalo de tempo. A intensidade da precipitação explica os alagamentos, danos estruturais e ocorrências registradas em diferentes pontos de Aquidauana.
Com esse volume, o nível do Rio Aquidauana subiu de forma gradativa, atingindo 374 centímetros. Apesar da elevação, o rio permanece abaixo das cotas de atenção e alerta, não oferecendo risco imediato de transbordamento. Ainda assim, os números demonstram a resposta rápida do curso d’água às chuvas intensas na região.
A vazão do rio também apresentou aumento significativo, chegando a 155 metros cúbicos por segundo, indicando maior quantidade de água escoando pelo leito. Esse comportamento é acompanhado de perto pelas autoridades, especialmente devido ao solo encharcado, que pode contribuir para novas elevações caso as chuvas continuem.
Até o momento, não há registro de transbordamento do Rio Aquidauana. O monitoramento segue constante, e a população ribeirinha é orientada a permanecer atenta às atualizações oficiais, já que novas precipitações podem influenciar diretamente no comportamento do rio nas próximas horas.
