Samu ajuda parto de mãe dentro de casa em Piraputanga

Equipe ajudou no deslocamento / Foto: Divulgação

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) auxiliou uma mãe após ela realizar um trabalho de parto em casa na tarde de sábado, 20, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, a cerca de 30 km da cidade.

De acordo com o SAMU, a equipe foi acionada por volta das 17h49 para socorrer uma mulher de 40 anos em trabalho de parto. Durante o deslocamento, já próximo à Fazenda Maravilha, na MS 450, localizaram um veículo Ford Fiesta de cor Prata e uma viatura da Polícia Militar Ambiental fazendo acompanhamento preventivo vindo do distrito para Aquidauana quando a mãe, de 40 anos, havia dado à luz.



A pequena menina se apressou, nasceu em casa e em seguida foi atendida pela equipe do SAMU ainda na rodovia, onde coube à equipe cortar o cordão umbilical, fazer o aquecimento do bebê e encaminhar a mãe e a filha para Maternidade do Hospital Regional de Aquidauana.

"São nesses momentos mágicos em que temos a certeza de que “somos escolhidos” para a profissão certa", relatou um dos socorristas.

Levantamento indica que em 2023 o SAMU 192 realizou 78 atendimentos de grávidas em trabalho de parto em Aquidauana e Anastácio.

Além dos técnicos em enfermagem Severino Maranhão dos Santos, Charles Cristiano Barbosa Pinho, a equipe que socorreu a mãe é composta pelo condutor socorrista Leandro Vincentini, que não poupou esforços e nem suas habilidades para propiciar a melhor viagem possível para mãe e filha.