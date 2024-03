Samu e Bombeiros realizam treinamento sobre suicídio em Aquidauana

Ronald Regis/ O Pantaneiro

As equipes do Samu (Serviço Móvel de Urgência de Aquidauana), Corpo de Bombeiros, enfermeiros e psicólogos de Aquidauana e região, passam por um treinamento de abordagem nas tentativas de suicídio.



O treinamento prático acontece na ponte velha de Aquidauana na manhã de hoje (6). No período da manhã a ponte estará interditada.



Segundo o coordenador municipal do Samu, Héverton Bastos, o treinamento começou na segunda e deve encerrar nesta quarta-feira.



"À tarde teremos outras atividades práticas em outro local, finalizando o treinamento. É um pontapé inicial, que vai ser de muita valia para o nosso município. A gente vai ter um pessoal, um serviço mais qualificado nesse sentido, nessa parte de tentativas de suicídio. Infelizmente, não basta. Temos índices bem altos aqui, pelo menos de tentativas. O pessoal procura muito aqui a ponte e por isso a escolha desse local", detalha.

Treinamento especializado focado na abordagem de tentativas de suicídio - Ronald Regis





Para o instrutor, tenente dos bombeiros Max Sousa Tosta, além do treinamento, o objetivo é também a integração entre os órgãos e a sociedade civil.



"O nosso intuito aqui é integrar a equipe, trazendo conceitos que são novos até para intervenção tática em ocorrências desse tipo. Então a gente orienta os militares, orienta o pessoal do SAMU, os civis que também, de alguma forma, intervêem nessas ações, para o que falar, como conversar, como abordar. Algumas coisas como o quesito pressa, o afobamento, não são bem vistas. A gente precisa ter sim uma abordagem mais técnica sobre o assunto", finaliza.

Vale lembrar que, ao se deparar com qualquer situação de tentativa de suicídio a orientação é acionar os órgãos competentes por meio dos números de urgência 192, 193, 190.

Assista a reportagem: