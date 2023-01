Secretária de Saúde fica emocionada com entrega de Posto de Saúde

Secretária de Saúde em seu discurso / Ronald Regis

A reforma do ESF Modesto Pereira Morrinho foi concluída e a unidade voltou a funcionar na cidade.

Cláudia Franco Fernandes de Souza - Secretária Municipal de Saúde, ficou emocionada e pediu para a população zelar pela unidade, que ganhou novos materiais.



"No começo foi difícil, como toda reforma não é fácil. Primeiro tivemos que relocar o pessoal, até a população se adaptar e entender não foi fácil. Essa unidade tinha muitos problemas na parte de telhado, as pinturas estavam precárias, fizemos banheiro de acessibilidade, sala de vacina, sala de esterilização, que não tinha. Adaptamos conforma a vigilância orientou. Compramos cadeira de odontologia. Falei com dentista, ganhamos ultrassom portátil para raspagem de tártaro, que ajuda muito. Ao invés de encaminhar o paciente, ele faz o procedimento direto aqui. Fizemos com muita dificuldade, com muita burocracia, com bastante seriedade. Agora pedimos para a população zelar pelo patrimônio. Fiquei emocionada porque sentimos gratidão, tentamos fazer o melhor, trazer saúde com mais qualidade", disse a secretária.

Ouça a entrevista completa:

As etapas verificadas para serem realizadas na avaliação foram as seguintes:

Demolições e retiradas de paredes e painéis, sistema de cobertura, esquadrias, forros, revestimentos internos e externos, louças e metais, instalações elétricas, instalações hidro sanitárias e os serviços finais.

Conforme o cronograma físico financeiro, tivemos como primeira etapa a retirada de forros, instalações elétricas e coberturas antigas, ambos os materiais estavam em péssima qualidade de uso, assim foram colocados fios flexíveis com os seus dispositivos de proteção, justamente, com o quadro de distribuição para a garantia da segurança dos profissionais e da população, os forros foram adequados conforme as Normas Técnicas do CBMMS para prevenir e retardar o fogo e a cobertura com a maioria de investimento da obra: malha em aço, tesoura em aço e como principal objetivo a troca da telha para Termo acústica, trazendo assim conforto acústico e evitando calor.

A ESF Modesto Pereira Morrinho recebeu melhorias nas salas: do médico, da odontologia, da imunização, de triagem dentre outras. As pinturas e esquadrias receberam melhorias para uma ambientação humanizada.