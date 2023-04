Sepultamento de Jorge e Robson é marcado por comoção e presença de centenas de pessoas

Os primos foram sepultados no Cemitério Municipal de Anastácio / Ronald Regis/ O Pantaneiro

O sepultamento de Jorge Chaves Vallejo, 26 anos, e Robson Leite, de 29 anos, foi marcado por comoção e pela presença de centenas de moradores de Anastácio. O ritual fúnebre ocorreu ao final da tarde desta quinta-feira, dia 27.

Os primos morreram no grave acidente entre caminhões na BR-262, próximo à ponte sobre o rio Paraguai, em Corumbá, na tarde desta quarta-feira, 26. As vítimas moravam em Anastácio, trabalhando em uma empresa de transporte.

O velório de ambos ocorreu na Pax Vida e o Cortejo saiu por volta das 16h em direção ao Cemitério. Dezenas de veículos de familiares e amigos acompanharam.

Jorge Chaves Vallejo foi militar do 9º BE CMB por isso, os militares do Exército da cidade fizerem um toque de silêncio, em homenagem. Eles foram sepultados no Cemitério Municipal de Anastácio.

O acidente

Jorge conduzia o veículo enquanto Robson era o passageiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão resultou em múltiplas fraturas. O socorro foi acionado, mas eles não resistiram e morreram no local.

No segundo caminhão, que transportava ferro, o motorista, de 36 anos, sofreu lesões sem gravidade, mas foi encaminhado ao Pronto Socorro de Corumbá pela Unidade de Resgate.

O terceiro veículo sofreu pequenos danos, com colisão de raspão. O motorista saiu ileso, sem nenhum ferimento.

Não foi divulgado o que teria causado a batida. A perícia da Polícia Civil irá apresentar a cinemática do acidente.

O trecho chegou a ficar um tempo interditado, devido à carga espalhada pela rodovia. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Militar estiveram no local.