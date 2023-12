Sete pessoas são presas com cocaína e supermaconha na BR-262

Divulgação

Homem de 36 anos, que estava em carro de passeio com três pessoas, condutor de ônibus de viagem, de 48 anos, que tinha duas pessoas como ajudantes, foram presos por tráfico de drogas.

Com eles, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 450 kg de drogas, entre cocaína e skunk (supermaconha).

Consta no registro da ocorrência que o flagrante aconteceu às 04h40, desta sexta-feira, 22 de dezembro, durante fiscalização no km 708, da BR-262, em Corumbá.

O primeiro a ser abordado foi o motorista do carro de passeio, VW/Virtus Cl Ad, cor preta. Ele e outros três passageiros disseram que estavam indo passar o Natal na casa de uma tia em Campo Grande. Logo em seguida, a equipe abordou o ônibus Volvo/B10m 6x2, que trafegava logo atrás do carro de passeio. Nele estavam o motorista, os ajudantes e 16 passageiros, todos de origem boliviana que estavam indo para São Paulo.

Ao ser solicitada a documentação do ônibus, o motorista apresentou um documento, onde constava que o coletivo estava com um anúncio de venda para a pessoa que estava como passageira no veículo Virtus, abordado antes. Ao ser questionado sobre os trâmites da viagem, e quem o teria contratado, o motorista não deu nome e falou apenas que teria sido contratado por uma agência.

Alegou ainda que veio de São Paulo/SP para Corumbá, no mesmo ônibus, chegando na última terça-feira, 19, e que teria deixado o veículo em uma oficina. O motorista também revelou que pegou o coletivo nesta sexta, com uma pessoa que não informou o nome e que o ônibus já estaria com os passageiros.

Durante a abordagem, em nenhum momento o passageiro do Virtus, informou que era o proprietário do ônibus, o que causou estranheza à equipe, assim, como as informações desencontradas e vagas do motorista, fazendo com que os policiais realizassem buscas no ônibus.

Na revista, a equipe encontrou um compartimento, preparado especificamente para o transporte de ilícitos e em seu interior, encontrou tabletes de entorpecentes, os quais após pesados totalizaram 228,4 kg de cocaína e 224,2 kg de skunk. Foi então dada voz de prisão ao motorista do ônibus e seus ajudantes.

Depois de ser preso, o condutor do coletivo disse que hoje, por volta das 02h, uma pessoa chegou no hotel onde estava conduzindo o veículo Virtus, e o levou até o estacionamento onde estava o ônibus. Ao chegarem, um dos passageiros do carro, o qual se apresentou como proprietário do coletivo, entregou para ele o ônibus já com os passageiros.

Diante da situação, os policiais voltaram a questionar os passageiros do carro, que acabaram contando que foram contratados para atuarem como "batedores" de estrada para o ônibus, de Corumbá até Campo Grande, e, que, de Campo Grande seguiriam para São Paulo, destino da droga.

Todos os ocupantes do Virtus também foram presos. Depois dos procedimentos, eles foram encaminhados, juntamente com a droga, os veículos e pertences pessoais para a Delegacia da Polícia Federal de Corumbá.



Assista ao vídeo: