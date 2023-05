Showtec: Eduardo Riedel destaca importância do agronegócio para o Estado do MS

Eduardo Riedel, Governador do MS / Rhobson Lima

Na manhã desta terça-feira, o Showtec - Show de Tecnologia Agropecuária - teve sua cerimônia de abertura marcada pela presença de importantes autoridades e representantes do setor agropecuário. O evento contou com a participação do governador do Estado do MS, Eduardo Riedel, do vice-governador Barbosinha, do prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, do presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes, além das primeiras damas do Estado e do município de Maracaju, Sra. Mônica Riedel e Sra. Meire Calderan, respectivamente. Também estiveram presentes deputados, secretários de governos municipal e estadual, e representantes do setor de pesquisa, incluindo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).