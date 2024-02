'Situação crítica': morador faz apelo após encontrar lixo no Morro Paxixi (vídeo)

Morador recolhendo o lixo / Divulgação

Um dos principais pontos do distrito de Camisão, em Aquidauana, o Morro Paxixi tem sofrido o descarte irregular de lixo de visitantes.

O morador Gilberto Caprioli Pereira, empresário da região, gravou um vídeo sobre os lixos encontrados no atrativo na semana anterior.



"Precisamos reavaliar e tomar medidas sobre o acúmulo de lixo no Morro e em Camisão. A situação é crítica, com uma quantidade excessiva de resíduos. Possuo um terreno em Camisão onde estou em fase de construção e essa questão do lixo se torna ainda mais preocupante para mim."

Em 2023 foram instaladas lixeiras em adequados para o descarte de lixo, em diversos pontos do Distrito de Camisão, dentre eles: Cachoeira do Morcego, trilha do Morro do Paxixi, e ao longo das margens do Rio Aquidauana.