Subtenente Toledo entra para a Reserva do Corpo de Bombeiros de Aquidauana após 27 anos

Subtenente afirma que entrará para reserva / Ronald Regis/ O Pantaneiro

O Subtenente Magnaldo Toledo, uma figura emblemática do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, encerrou sua nobre trajetória de mais de 27 anos de serviço exemplar à sociedade sul-mato-grossense, ao ingressar na merecida reserva da corporação. A notícia de sua transição para essa nova fase foi oficialmente divulgada na edição 11339 do Diário Oficial do Estado.

Em uma emocionante entrevista concedida ao O Pantaneiro, o subtenente expressou profunda satisfação e ressaltou que essa nova etapa é um capítulo essencial de sua vida.

"Ainda estou processando essa mudança, mas acredito que, ao retornarmos ao convívio familiar, do qual estive ausente em datas importantes, como formaturas e aniversários, por estar sempre de plantão, encontramos um acolhimento especial."

Subtenente Magnaldo Toledo, uma figura emblemática do Corpo de Bombeiros de Aquidauana - Foto: Ronald Regis

Magnaldo revelou que, embora tenha participado de outros concursos públicos e até mesmo sido aprovado em um processo seletivo na Secretaria de Educação, foi no Corpo de Bombeiros que descobriu sua verdadeira vocação e paixão pelo serviço à comunidade.

"Minha gratidão se estende a todos, especialmente à minha família. Daqui em diante, estarei presente em todos os momentos, celebrando o ciclo natural da vida e honrando tanto a profissão quanto os laços familiares.”



Magnaldo Toledo deixa para trás uma carreira brilhante, repleta de sacrifícios e dedicação inabalável, sendo um exemplo inspirador para os colegas de farda e para toda a comunidade que ele serviu com devoção.

Veja o vídeo: