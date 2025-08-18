Sucessos de público e vendas marcam o encerramento da Expoaqui 2025

Chedid destacou a grande movimentação, especialmente no domingo de encerramento, e elogiou a ajuda do tempo, que contribuiu para o bom andamento da festa. Ele celebrou os resultados dos leilões, que superaram as expectativas. O leilão de fêmeas, por exemplo, movimentou 1.500 animais e alcançou preços acima da média do mercado, um resultado que, segundo o presidente, é comum em leilões festivos. O leilão de machos também teve um desempenho muito bom.

A edição da Expoaqui 2025 encerrou as atividades com um saldo extremamente positivo, conforme avaliação do presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Paulo Ricardo Chedid. Em entrevista, ele classificou o evento como um "sucesso" em todos os aspectos, desde a participação do público até os resultados dos leilões.

O grande destaque, no entanto, foi o leilão de tropas, que atingiu uma média de R$ 42 mil, um valor considerado excepcional para um leilão de interior. "Foi um sucesso, sucesso mesmo", comemorou Chedid, que se mostrou impressionado com o público presente no último dia da exposição.

O presidente do Sindicato Rural aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos na realização do evento, incluindo a equipe do jornal O Pantaneiro, pelo apoio na cobertura diária. Ele também expressou sua gratidão ao vereador Castanha e sua esposa, Kelly, e ao seu financeiro, Rafael, pela ajuda essencial na organização da Expoaqui 2025.

