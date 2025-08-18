Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 09:05

Buscar

Últimas notícias
X
Balanço positivo

Sucessos de público e vendas marcam o encerramento da Expoaqui 2025

O grande destaque, no entanto, foi o leilão de tropas, que atingiu uma média de R$ 42 mil, um valor considerado excepcional para um leilão de interior

Da redação

Publicado em 18/08/2025 às 13:45

Atualizado em 19/08/2025 às 07:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A edição da Expoaqui 2025 encerrou as atividades com um saldo extremamente positivo, conforme avaliação do presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, Paulo Ricardo Chedid. Em entrevista, ele classificou o evento como um "sucesso" em todos os aspectos, desde a participação do público até os resultados dos leilões.

Chedid destacou a grande movimentação, especialmente no domingo de encerramento, e elogiou a ajuda do tempo, que contribuiu para o bom andamento da festa. Ele celebrou os resultados dos leilões, que superaram as expectativas. O leilão de fêmeas, por exemplo, movimentou 1.500 animais e alcançou preços acima da média do mercado, um resultado que, segundo o presidente, é comum em leilões festivos. O leilão de machos também teve um desempenho muito bom.

Leia Também

• Paulista João Paulo é o grande campeão do rodeio da ExpoAqui 2025

• Moda feminina brilha na Expoaqui 2025 com Estilo da Rope Country

• ExpoAqui 2025 realiza neste domingo a grande final do rodeio

O grande destaque, no entanto, foi o leilão de tropas, que atingiu uma média de R$ 42 mil, um valor considerado excepcional para um leilão de interior. "Foi um sucesso, sucesso mesmo", comemorou Chedid, que se mostrou impressionado com o público presente no último dia da exposição.

O presidente do Sindicato Rural aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos na realização do evento, incluindo a equipe do jornal O Pantaneiro, pelo apoio na cobertura diária. Ele também expressou sua gratidão ao vereador Castanha e sua esposa, Kelly, e ao seu financeiro, Rafael, pela ajuda essencial na organização da Expoaqui 2025.

Confira a entrevista:

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Exposição 

Dom Josimo assumiu o tradicional Bar Vitória da ExpoAqui 2025

Viagem

Publicitária sai do "paraíso" adota um pet faz do Celta sua casa e "cai no mundo"

Pantanal

Turistas cara a cara com vôo de caçada submarina de onça-pintada

Videos

Tamanduá-bandeira é visto atravessando rio a nado no Pantanal

Publicidade

Evento 

ExpoAqui dita moda e setor de selaria está otimista em vender até 100% este ano

ÚLTIMAS

Saúde

MS registra 7.778 casos confirmados de dengue

Ao todo, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença

Geral

Prova de Vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS

Governo alerta sobre risco de golpe

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo