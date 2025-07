Turistas conseguiram observar de perto a refeição da sucuri / (Imagem: @guia.celio_araujo)

Não é à toa que o município de Bonito, localizado na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, foi eleito melhor destino de ecoturismo do Brasil pela 17ª vez, com destaque para sua preservação ambiental e experiências únicas oferecidas aos turistas.

Um destes momentos foi gravado em vídeo pelo Guia de Turismo, Célio Araújo, na manhã da última segunda-feira (14), nas águas cristalinas do Rio Sucuri, um dos principais atrativos do município.

Era por volta de 9 horas, quando Célio filmava um casal fazendo flutuação com snorkel. Mas, de repente desviou sua câmera para o outro lado, onde estava uma sucuri fazendo de uma capivara a sua refeição matinal.

O corpo da presa, estava todo enrolado pela sucuri. E o guia ainda conseguiu mostrar apenas a cabeça da devoradora conferindo o ambiente, para assegurar que concluiria seu café da manhã sozinha.

A cena impressionou a família de turistas cearenses que estava no barco e, até mesmo, o próprio guia: “Não é todo dia que se vê um animal desse porte capturando uma presa”. Para manter a segurança e não atrapalhar a cadeia alimentar do mundo animal, Célio seguiu viagem pelo cenário paradisíaco do Rio Sucuri.

O episódio foi descrito como único pelo guia e o vídeo enviado à redação do Jornal O Pantaneiro.

Veja o vídeo:

