Tragédia em Anastácio levanta o alerta sobre cuidados com a eletricidade (Entrevista)

Rhobson Lima

Na noite da quinta-feira, 04 de janeiro, uma tragédia ocorrida na cidade de Anastácio, deixou a todos em desespero e bastante traumatizados. Um homem de 48 anos e uma idosa de 63, morreram vítimas de uma descarga elétrica quando realizavam um movimento para desentupir água parada, utilizando uma barra de ferro. Em certo momento, a barra de ferro encostou na fiação energizada e os dois foram a óbito após receberem uma descarga elétrica. Uma terceira pessoa envolvida, conseguiu se salvar porque estaria com um calçado de borracha.

Casos assim chamam a atenção sobre como as pessoas devem proceder nesse momento. Apesar da possibilidade de entrar em desespero, é preciso antes de tudo saber como agir para evitar uma tragédia. Procurando alertar a população, O Pantaneiro foi buscar informações com especialistas sobre esse assunto e conversou com o Tenente Lucival, do 1º SGBM/IND (Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente em Aquidauana).

Assista a entrevista: