Motociclista morre próximo à aldeia Limão Verde após bater em anta

Ronald Regis / O Pantaneiro

Na manhã desta segunda-feira (16), uma pessoa morreu e outra ficou ferida em acidente de moto, na estrada de Cipolândia (MS-345) próximo à aldeia Limão Verde, há 10 quilômetros de Aquidauana.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), que foi acionado para atender a ocorrência, a causa do acidente foi um animal silvestre, uma anta, que atravessava a rua e foi atropelada pela motocicleta.

No local, a guarnição constatou que o condutor da motocicleta estava morto e o garupa estava ferido, com fortes dores nas costas. Os Bombeiros encaminharam o garupa, consciente e orientado, para o hospital da cidade.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionados para dar prosseguimento nas ocorrência.