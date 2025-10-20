Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 18:25

Buscar

Últimas notícias
X
Homenagem

Unimed Aquidauana celebra 40 anos com jantar especial

Evento marcou a comemoração de quatro décadas da instituição e também uma homenagem especial no Dia do Médico

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 09:00

Atualizado em 20/10/2025 às 17:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Redação

O Pantaneiro

A noite de sábado, 18 de outubro, foi marcada por celebração, reconhecimento e confraternização em Aquidauana. A Unimed Aquidauana promoveu um elegante jantar em comemoração aos seus 40 anos de história e também em homenagem ao Dia do Médico, reunindo cooperados, autoridades e convidados especiais em um ambiente de festividade e gratidão.

O evento contou com a presença do presidente da cooperativa, Dr. Essi Leal, acompanhado pelos membros da diretoria, Dr. Ney Pires Borges e Dr. Marcelo Nakamiti. Durante a celebração, os dirigentes destacaram a importância da trajetória da Unimed na região e o compromisso contínuo com a saúde e o bem-estar da população.

O advogado da cooperativa, Dr. Kleber Tejada, também participou da ocasião e fez questão de esclarecer uma importante mudança na atuação da instituição. Segundo ele, a Unimed Aquidauana deixou de ser uma operadora de plano de saúde, passando a funcionar como uma prestadora de serviços médicos. Essa nova configuração permite um atendimento mais direcionado e abrange uma extensa área de atuação, que inclui não apenas Aquidauana, mas também os municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Bodoquena, Bonito, Bela Vista, Nioaque, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Porto Murtinho e Caracol.

Durante o jantar, foram realizadas homenagens aos médicos cooperados, reforçando a valorização da classe médica, especialmente em uma data tão significativa. O ambiente festivo foi complementado com boa música, gastronomia refinada e momentos de reencontro entre colegas e amigos que fazem parte da história da Unimed na região.

A comemoração dos 40 anos da Unimed Aquidauana celebrou não apenas uma data, mas também a solidez de uma cooperativa que tem evoluído junto com os desafios da área da saúde, mantendo seu foco no cuidado com as pessoas e no fortalecimento do cooperativismo médico no interior de Mato Grosso do Sul.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Música

Jovem indígena terena de Aquidauana estreia no "The Voice Brasil"

História

Pioneiro de Anastácio completa 100 anos de vida

Muitas promoções

Atlântico reinaugura loja Integração em Anastácio com valorização do cliente

Adolescente é flagrado com mais de 10 kg de skunk em Anastácio

"Justiça ágil e protetiva salva vidas" diz juiz de Anastácio finalista de prêmio nacional

Anastácio promove curso sobre vigilância e saúde animal

Trânsito

Conscientização e treinamento: BR-262 recebe simulado de acidente com vítimas

Publicidade

SAÚDE

Carreta do Hospital de Amor chega a Anastácio com atendimentos preventivos

ÚLTIMAS

Saúde

MS Saúde é retomado após reestruturação do Governo do Estado

Programa já tem 61 unidades em funcionamento e R$ 32 milhões executados

Polícia

Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá

Veículos tinham registro de furto em SP e seriam entregues na fronteira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo