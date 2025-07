Veja as mudanças da reinauguração do Supermercado Atlântico Cidade Nova 

Empresário Mauro Luiz Batista e esposa, na reinauguração do Supermercado Atlântico Cidade Nova (Foto: João Éric / O Pantaneiro)

Quem entrar hoje no Supermercado Atlântico da Vila Cidade Nova, em Aquidauana, verá, praticamente, tudo diferente. As mudanças da reinauguração foram elogiadas pelos clientes e o corte da fita inaugural aconteceu na manhã desta quinta-feira (03), em meio a uma festa de preços baixos.

O redimensionamento do interior do supermercado, 455 metros quadrados com 8 mil itens de mercadorias diversificadas, propicia maior conforto na circulação dos clientes. Localizado na esquina das ruas Estevão Alves Corrêa, 2493, com R Jorge Bodstein, dois estacionamentos estão disponíveis.

O supermercado está projetado para atender moradores da Vila Cidade Nova, e também do Bairro Alto, Nova Aquidauana, Vila Bancária, Vila Trindade, Vila Fragelli, Vila Pinheiro e, até mesmo, do Centro da cidade.

Aceita todas as bandeiras de cartões de débito e crédito, além do Sigacred e Tricard, feitos em cada um dos 4 supermercados da rede Atlântico. Para facilitar, ainda mais, a Diretoria disponibiliza o Cash Today, um mecanismo dentro do supermercado que possibilita saque em dinheiro via PIX. “Você faz o pix e o caixa eletrônico libera seu dinheiro”, explica Falkner Batista.

Seis caixas disponíveis para atendimento ao público consumidor (Foto João Éric/O Pantaneiro)

O horário de funcionamento é de 6h30 às 20h, de segunda a sábado; e das 6h30 ao meio-dia, aos domingos e feriados, com frango assado à venda.

Após o corte da fita inaugural, o empresário Mauro Luiz Batista, também prefeito de Aquidauana, falou sobre a reinauguração. “A tecnologia, a evolução exige que nós nos reinventamos a cada dia, e hoje, eu e Vera, minha esposa, estamos aqui reinaugurando a nossa loja, toda remodelada e reconfigurada no seu layout”.

Maior espaçamento entre as gôndolas para melhor circulação dos clientes (Foto João Éric/O Pantaneiro)

O critério foi propiciar maior comodidade e conforto para os clientes. “Agradecemos a Deus e, no meu caso, agradeço à Vera e toda a minha família, e também aos nossos funcionários, porque sem equipe, nós sabemos que não é possível”, disse.

Ao agradecer todos os clientes, ele rememorou a história de quase duas décadas dos Supermercados Atlântico, em Aquidauana. “Esses clientes começam pelos pais, avós e as novas gerações, criando um laço que transcende o relacionamento comercial e passa a ser um relacionamento de amizade, com confiança”.

Cash Today, caixa eletrônico onde o cliente pode sacar dinheiro via PIX (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Ao apreciar o resultado da reinauguração, o empresário elogiou sua equipe: “Está muito bonito e podemos ver aqui hoje os nossos clientes nos prestigiando. Viva o Atlântico, uma marca que criamos e que hoje estamos consolidando, a cada dia, em nome de Jesus. Muito obrigado!”

Mauro do Atlântico, como é popularmente conhecido o empresário, assegura aos investidores que “o município de Aquidauana tem uma economia linear, sem sobressaltos, e isso permite planejar”. O Supermercado Atlântico da Cidade Nova, é a primeira filial da rede na região.

Dois estacionamentos à disposição dos clientes no Supermercado Atlântico Cidade Nova (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Ele antecipou que, a próxima remodelação, será na segunda filial, na Avenida Da Integração. O critério é sempre uma melhor distribuição do fluxo de clientes na área de compras e implantação de novas tecnologias, bem como melhorar a qualificação da equipe de colaboradores.

Novas mudanças trazem conforto aos clientes

Falkner Quadros Batista, um dos filhos do empresário Mauro, explicou que as alterações no Supermercado Atlântico da Cidade Nova, proporcionam

maior comodidade para as compras.

Ampliação do espaço de circulação dos clientes.

Ampliação do espaço de hortifruti.

Alteração nos corredores de circulação entre as gôndolas.

Melhora e ampliação do setor de bebidas, com maior diversificação de marcas.

Ilhas de congelados melhor posicionadas para frente do açougue.

E, finalmente, nossos preços promocionais imbatíveis.

Entre as atrações de reinauguração, o cliente tem disponível a Roleta da Sorte, nas compras acima de R$ 100,00. “Ele roda a roleta e pode ganhar prêmios, como a cesta Três Corações, brindes da Dallas, e outros”, anuncia Batista.

Roleta da Sorte dá brindes para clientes com compras acima de R$ 100,00 (Foto João Éric/O Pantaneiro)

“Nós temos um sorteio também do Vale Compra no valor de R$ 150,00, todo sábado do mês de julho”, informa.

Consumidores elogiam a reinauguração

Após as compras, a diarista Vanderleia dos Santos, elogiou a reinauguração: “achei muito bom, a promoção está boa, mudou as pratilheiras (gôndolas), fez uma roupagem nova. Eu achei bonito, bem interessante”.

O autônomo Eliel Melo achou “ótimo, porque é uma das oportunidades que a gente tem de economizar, haja vista, a economia do nosso país, está sendo muito difícil para a gente sobreviver na realidade. Então, soma com a nossa população em Aquidauana, essa reinauguração da loja com várias promoções, com preços imperdíveis”.

O servidor público Valdeci Rodrigues de Souza considerou a reinauguração, “a melhor coisa que teve aqui em Aquidauana, porque eu moro na Nova Aquidauana, venho aqui fazer compra, porque aqui é o melhor mercado que tem, o negócio do gelado, tem cerveja, mudaram tudo, ficou bom”.

Para a dona de casa Evanir França Alves, tudo ficou “maravilhoso, ótimo, está tudo em conta, as coisas estão melhorando, tudo isso para nós é muito bom”.

Assista à reportagem:

Confira aqui as mudanças feitas: