Vereadores debatem serviços da Sanesul em Aquidauana

Rhobson Lima

Na terça-feira, 15, os vereadores de Aquidauana estiveram reunidos em sessão ordinária para apresentarem suas propostas, debates, projetos de leis e todo trabalho em que cada um se dedica ao município. Na assembleia, os parlamentares trouxeram temas como meio ambiente, esportes, recuperação de estradas, trânsito, educação, moção de aplauso, entre outros assuntos pertinentes ao desenvolvimento da cidade.



Após abrir a sessão, o presidente da Casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), convocou cada parlamentar a ocupar a tribuna, momento em que cada um coloca em discussão sua matéria.

Um dos temas mais polêmicos da noite foi a qualidade do serviço que a companhia Sanesul (Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul), através de sua empresa terceirizada, vem realizando no município. A companhia necessita prestar serviços de saneamento em diversos bairros da cidade. O que os parlamentares não aprovaram é que a empresa terceirizada pela Sanesul, faz o trabalho, e não deixa o acabamento, de asfaltamento e lajotamento como encontrou.



O vereador Professor Clériton (PP) levantou a discussão destacando que a prefeitura vem realizando obras de asfaltamento e lajotamento em diversas regiões da cidade. Porém, a referida empresa, não vem fiscalizando corretamente a qualidade do acabamento que a empreiteira, por ela terceirizada, vem fazendo nos bairros de Aquidauana. Muitos desses bairros receberam obras recentes da prefeitura que teve além de um custo elevado, em alguns casos anos de espera por um asfalto no local por parte dos moradores, que agora se deparam com “remendos” num serviço que estava em perfeito estado.

Vereadores de Aquidauana apresentam propostas em sessão ordinária - Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro



Em seu argumento, o vereador convocou os demais parlamentares para que juntos encaminhem um documento ao diretor presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva, solicitando providências sobre esse assunto.



“Os senhores moradores aquidauanenses podem presenciar que tem uma empresa terceirizada da Sanesul, acabando com o asfalto do nosso município. Eu estou acompanhando lá na Vila Paraíso, desde quando iniciou a obra dessa empresa. Eu não estou brigando aqui com os funcionários da Sanesul de Aquidauana. Não é com eles não. É com aqueles lá de Campo Grande. É o diretor, é o responsável. Quem é o engenheiro que está fiscalizando essa empresa? Não é o nosso funcionário de Aquidauana. É você de Campo Grande, que venha com uma equipe que fiscalize aqui, que dá uma resposta, não só na Vila Paraíso, é na cidade inteira, disse o vereador.



A questão do vereador foi reconhecida por toda a câmara e o presidente da casa reforçou o discurso de Clériton.



“Os vereadores preocupados com essa situação, numa conversa junto com o poder executivo, nós fomos informados que através da Secretaria de Planejamento do Município, está sendo feito um acompanhamento, um registro de todos os danos causados pela Sanesul, ao nosso município e isso vai ter um valor que vai ser cobrado judicialmente à Sanesul, pelos danos causados. O município está agindo nessa situação. A gente reconhece realmente os danos causados, inclusive em regiões onde foram feitos asfaltos novos. Mas o município não está parado não. Eu quero deixar a população informada que está sendo tomadas providências nesse sentido”, esclareceu o presidente.



Atenção aos esportes que é uma das forças de Aquidauana



Aquidauana, sendo uma potência de atletas; seja profissional quanto amador, necessita de atenção aos espaços onde veteranos e iniciantes possam praticar suas atividades.



Com essa atenção, o vereador Everton Romero (PSDB), apresentou aos demais parlamentares, a inciativa de solicitar ao executivo cuidados com a quadra de esportes da rua Janjão, esquina com rua Plínio Leite, no Bairro Nova Aquidauana. O pedido da casa de leis é no sentido de direcionar uma equipe até o local para realizar uma roçagem. Esse pedido é uma solicitação dos moradores do bairro, que percebem que o matagal está oferecendo risco de aparecer animais peçonhentos como até o mosquito Aedes aegypti.



Outra inciativa discutida na casa e apresentada pelo vereador Tião Melo (SOLIDARIEDADE), foi referente a pavimentação da pista de atletismo do Complexo Esportivo da Vila Santa Terezinha, o Poliesportivo. O parlamentar argumentou que a mesma ainda não é pavimentada. Segundo Melo, a solicitação se fez pertinente diante da manifestação dos moradores para a atual condição da pista de Atletismo, que dificulta a utilização do local para a prática de exercícios, principalmente, nos dias de chuva.

Vereadores de Aquidauana trabalham por um município melhor - Foto: Rhobson Lima / Jornal O Pantaneiro

Melhora das vias para facilitar escoamento de produção além do tráfego e o turismo

A preocupação com a condição de estradas na região de fazendas do município, foi tema de debate e solicitações de serviços apresentados em plenário pelo vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB). Recuperação e cascalhamento de 15 km da estrada vicinal no trecho da Fazenda Guaxi, Fazenda Guapé, Água Azul, Fazenda Santa Anastácio, entre outras da localidade. O parlamentar destacou a importância do serviço lembrando que essa estrada se encontra em péssimas condições de tráfego e necessita ser recuperada e cascalhada, porque nas propriedades da região são produzidas atividades agropecuárias que abastecem também a população de Aquidauana. Todo escoamento desses produtos é feito por essa estrada vicinal que também atende ao turismo na região.



Outra estrada apresentada em plenário para receber melhorias foi da região do Morrinho, como a estrada da Campina, Três Barras, Reta da Cancha e de acesso ao Clube do Laço. O vereador Anderson Meireles (MDB), argumentou que chacareiros e pequenos produtores da localidade solicitaram essa atenção para o cascalhamento dessa via que também são de importante escoamento de toda produção que eles cultivam.