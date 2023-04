Vídeo mostra momento de acidente entre ciclista e motociclista em Anastácio

Socorro imediato: equipe dos Bombeiros atende ciclista ferida após acidente com moto em Anastácio. / João Erick

O Jornal O Pantaneiro traz um vídeo sobre um acidente de trânsito ocorrido em Anastácio, na tarde desta quarta-feira, dia 12. Uma ciclista ficou ferida após ser atingida por uma moto, cujo condutor fugiu sem prestar socorro. As imagens mostram o momento do acidente e o desespero da vítima no chão. É um registro importante para alertar sobre a importância do respeito às leis de tráfego e a conscientização para um trânsito mais seguro. Não deixe de assistir ao vídeo completo no site do Jornal O Pantaneiro.

Assista o vídeo: