[Vídeo] Vila Bancária é alvo de vândalos em Aquidauana

Luminárias quebradas / Ronald Regis

Menos de um ano de ter sido entregue com revitalização, a praça da Vila dos Bancários, em Aquidauana, retrata o vandalismo por depredações. Moradores da região reclamam da falta de zelo do espaço.

A obra foi entregue em março de 2022, com investimento de R$ 305.517,72, através de recurso da própria prefeitura. A assessoria de comunicação do município informou que foram feitas recentes obras de manutenção no parque, como na iluminação ornamental para a calçada na praça, entretanto, o vandalismo assola.

Ainda segundo o município, será feito o levantamento dos danos e custos.