Vitrine de piscicultura mostrou inovação no manejo de espécies pantaneiras

(Foto: Ryan Santos / O Pantaneiro)

Entre os principais atrativos da Pantanal Tech 2025, evento que movimentou a região entre os dias 26 e 29 de junho, a vitrine de piscicultura ganhou destaque ao apresentar soluções sustentáveis para a criação de peixes nativos do Pantanal.

Com enfoque técnico e ambiental, o campo demonstrativo mostrou que é possível aliar produção e preservação dos recursos hídricos.

Coordenada pelos professores Cristiane Meldau de Campos, Deliane Cristina Costa e André Luiz Julien Ferraz, a vitrine abordou três sistemas de criação: tanques escavados, tanques-rede e tanques elevados, com ênfase na proteção ambiental e no uso racional da água.

Além da estrutura física, o espaço também evidenciou a importância do monitoramento constante dos parâmetros bioquímicos da água e da saúde dos peixes, garantindo um ambiente ideal para espécies como pacu, piraputanga, curimba, lambari, dourado e piau — todas nativas do bioma pantaneiro.

Vitrine expôs sistemas de criação: tanques escavados, tanques-rede e tanques elevados, conforme explicação Coordenadora da Vitrine, Cristiane Meldau (Foto: Ryan Santos / O Pantaneiro)

A proposta também trouxe uma visão econômica: os dados apresentados pelos estudos realizados ao longo do ano demonstram que os sistemas são viáveis tanto para a produção de peixes para consumo, quanto para iscas vivas e até mesmo o mercado ornamental, ampliando as possibilidades para pequenos e médios produtores da região.

Segundo a professora Cristiane Meldau, o objetivo da vitrine foi “mostrar que a piscicultura pode ser praticada com responsabilidade ambiental, respeitando as características do Pantanal e gerando renda para quem vive da terra e da água”.

A iniciativa reforça o papel da ciência no desenvolvimento sustentável do estado e mostra que a inovação, quando pensada de forma regionalizada, pode impulsionar a economia local sem comprometer o meio ambiente.

Veja o vídeo: