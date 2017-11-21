Ponte em Bonito está danificada e ônibus escolar enfrenta caminho precário que preocupa população

Chegou ao conhecimento da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", através de denúncia feita por popular, que a ponte que liga regiões da cidade está em situações precárias devido às recentes chuvas e que, até o momento, nenhuma reforma no local foi feita, tendo sido criado apenas um caminho alternativo que preocupa os moradores do local.

A denunciante informou que mora no Pesqueiro do Noé e que os estudantes que precisam se locomover até a Escola Municipal Rural Águas do Miranda estão sem aula há duas semanas por conta da precariedade de infraestrutura.

O desvio feito, de acordo com as informações recebidas, é extremamente perigoso e arriscado, uma vez que, por se tratar de estrada de chão e de uma travessia em uma parte alagada, o veículo corre até mesmo o risco de tombar.

A informante ainda apontou que a Prefeitura de Bonito já tomou conhecimento do caso e que, apesar das promessas feitas sobre o conserto da ponte, nenhuma atitude foi tomada até o momento.

Até o fechamento desta matéria, a prefeitura do município não atendeu as ligações feitas por nossa equipe, ainda que, de acordo com a página oficial, o local já esteja em pleno funcionamento.