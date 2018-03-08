Morador de Anastácio denuncia descaso da administração municipal com a Vila Maior

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", reafirmando o seu compromisso com a verdade, recebeu e, agora, repassa ao conhecimento público, uma denúncia acerca do descaso da administração municipal de Anastácio com a Vila Maior.

O "objeto" desta denúncia está localizado na Rua Bahia, esquina com a 18 de Março, e chegou ao nosso conhecimento através do monitor de qualidade Rogério Medeiros que, todo dia, ao sair, se depara com um buraco enorme na via. "A nossa rua está intransitável", destacou.

De acordo com o morador, as pessoas que precisam percorrer este trajeto precisa passar por sua calçada, porque só assim é possível desviar das crateras. "Nesses últimos dias, por causa da chuva, vários carros caíram aqui. No dia da chuva forte, na semana passada, três veículos foram parar ali, isso sem contar os ciclistas, que sempre se ferem neste local, porque é muito fundo", disse.

Políticos

Após constantes tentativas de contato com a Prefeitura de Anastácio, o morador, simplesmente, cansou. "Pedi ao Prefeito e aos vereadores e não obtive resposta alguma. O único vereador que deu um retorno foi o Dinho Vital. Ele afirmou que estava solicitando, mas que, até o momento, não havia sido atendido. A gente pede que isso seja divulgado, agora", pontuou.

Durante uma conversa em seu Facebook, o vereador Dinho se pronunciou e demonstrou insatisfação com as recusas de suas propostas e demandas. "Eu acho que pelo menos os pontos críticos devem ser arrumados como prioridade. Aqueles locais que realmente tem fluxo e proporcionam acesso aos serviços essenciais devem ter um olhar diferenciado para priorização de atendimento, coisa que infelizmente a Prefeitura não entende", disse.

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