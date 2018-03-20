Onça-pintada é encontrada morta na BR-262

Uma onça-pintada foi encontrada morta na BR-262, nas proximidades do município de Miranda, no fim da tarde da última segunda-feira (19).

Conforme apurou a reportagem do jornal "O Pantaneiro", o casal Cristina Moreira (Posto Pioneiro) e José Eduardo da Rocha trafegava pela região, uma vez que voltavam do Pantanal, quando encontraram o animal no meio da pista, já sem vida, e um outro, da mesma espécie, 'velando' seu semelhante, por volta das 17h. "Nós passamos por ela ali, sem vida, sendo velada por outra. A rainha do Pantanal. Quando chegamos perto, a que estava viva correu", pontuou Cristina.

Ela ainda explicou que um outro motorista percebeu o movimento e parou atrás do carro deles para também fotografar a cena. "O Eduardo disse pro rapaz entrar no carro de novo, porque a outra onça estava atrás do mato e poderia ser perigoso", continuou.

De acordo com o casal, o animal estava caído na estrada sentido à Corumbá, depois da entrada da Fazenda Cristo.

Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Militar Ambiental (PMA) da região ainda não havia confirmado o caso.