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Jovem Laçador

Adolescente de Aquidauana já é destaque nacional em Laço comprido

Victor Luis, de 14 anos, representa trës equipes em MS

Rhobson ADM

Publicado em 12/12/2018 às 08:45

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Crédito do vídeo: Da Redação

O ano de 2018, sem dúvida, ficará marcado na recente carreira de um jovem promissor de Aquidauana. Com apenas 14 anos de idade, o estudante Victor Luis Vieira de Almeida já é considerado um dos laçadores mais conhecidos do Clube do Laço de Mato Grosso do Sul e apesar da juventude, já reúne dezenas de trofeus na modalidade.

Atualmente, Vitor laça para três equipe do estado - Agropecuária Santa Helena/LVJ Bovinos (CLC), Agro Mecânica Assis Diesel (CLN) e Clube de Laço Pantaneiro de Aquidauana e é patrocinado pela Ghuzerá Modas, a melhor loja de moda country de Aquidauana e região.

E apesar de tanto comprometimento com os treinos e competições - que já lhe renderam até duas motos zero quilômetros como premiação -  Victor Luis não esquece os estudos e é um dos melhores estudantes da sua escola, o Instituto Educacional Falcão.

Confira os títulos do jovem laçador
Campeão Bandeira CLC
Campeão Trio de equipe CLC
Campeão Força C CLC
Campeão Bandeira 3 etapas CIGA
Campeão Individual Clube de laço Pantaneiro  
Campeão Taça de  Ouro Chácara Taboca
Campeão taça de Prata CIGA 
Campeão taça de Prata Comitiva Sertaneja
Campeão Bandeira C.L.C.P
Campeão Taça de Ouro C.L.C.P 
Vice Campeão da Copa do Laço C.LC.P
Campeão Forca B em dupla CLN
Campeão Trio de equipe CLN
Vice Campeão Bandeira San Francisco
Campeão taça de Bronze CIGA
Campeão Crioulaço em dupla na Cabanha San Francisco (disputa a final do melhores do ano em Esteio RS em 2019) 
Campeão Bandeira Cabanha San Francisco

No final da temporada de 2018 Victor Luis começou uma parceria e está sendo patrocinado pela Ghuzerá Store que inaugurou sua primeira loja em Mato Grosso do Sul e já inicia uma parceria que tem tudo para na temporada de 2019 novamente ser sucesso.

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