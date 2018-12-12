Adolescente de Aquidauana já é destaque nacional em Laço comprido

O ano de 2018, sem dúvida, ficará marcado na recente carreira de um jovem promissor de Aquidauana. Com apenas 14 anos de idade, o estudante Victor Luis Vieira de Almeida já é considerado um dos laçadores mais conhecidos do Clube do Laço de Mato Grosso do Sul e apesar da juventude, já reúne dezenas de trofeus na modalidade.

Atualmente, Vitor laça para três equipe do estado - Agropecuária Santa Helena/LVJ Bovinos (CLC), Agro Mecânica Assis Diesel (CLN) e Clube de Laço Pantaneiro de Aquidauana e é patrocinado pela Ghuzerá Modas, a melhor loja de moda country de Aquidauana e região.

E apesar de tanto comprometimento com os treinos e competições - que já lhe renderam até duas motos zero quilômetros como premiação - Victor Luis não esquece os estudos e é um dos melhores estudantes da sua escola, o Instituto Educacional Falcão.

Confira os títulos do jovem laçador

Campeão Bandeira CLC

Campeão Trio de equipe CLC

Campeão Força C CLC

Campeão Bandeira 3 etapas CIGA

Campeão Individual Clube de laço Pantaneiro

Campeão Taça de Ouro Chácara Taboca

Campeão taça de Prata CIGA

Campeão taça de Prata Comitiva Sertaneja

Campeão Bandeira C.L.C.P

Campeão Taça de Ouro C.L.C.P

Vice Campeão da Copa do Laço C.LC.P

Campeão Forca B em dupla CLN

Campeão Trio de equipe CLN

Vice Campeão Bandeira San Francisco

Campeão taça de Bronze CIGA

Campeão Crioulaço em dupla na Cabanha San Francisco (disputa a final do melhores do ano em Esteio RS em 2019)

Campeão Bandeira Cabanha San Francisco

No final da temporada de 2018 Victor Luis começou uma parceria e está sendo patrocinado pela Ghuzerá Store que inaugurou sua primeira loja em Mato Grosso do Sul e já inicia uma parceria que tem tudo para na temporada de 2019 novamente ser sucesso.