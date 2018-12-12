Com muita glória família Quelho forma mais um médico

Formatura
Alexandre Quelho formou-se em Medicina
Esta semana, mais um jovem da família Quelho foi motivo de grande orgulho! O jovem Alexandre Magno de Souza Quelho, filho do Dr. Nelson Andrade Quelho e Darly Quelho formou-se em Medicina pela Uniderp e a conquista foi deveras comemorada pela família.
A colação de grau aconteceu no dia 07 de dezembro no Shopping Bosque dos Ipês e o tradicional Baile de Formatura no dia 08, no Ondara Buffet.
Após esse grande sonho, Alexandre pretende realizar a sua residência na área de ortopedia. Muito sucesso, Alexandre!!
Você Repórter
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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