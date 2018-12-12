Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:21

Buscar

Últimas notícias
X

Formatura

Com muita glória família Quelho forma mais um médico

Alexandre Quelho formou-se em Medicina

Rhobson ADM

Publicado em 12/12/2018 às 08:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2018-12-12-at-65608-am
whatsapp-image-2018-12-12-at-65609-am

Esta semana, mais um jovem da família Quelho foi motivo de grande orgulho! O jovem Alexandre Magno de Souza Quelho, filho do Dr. Nelson Andrade Quelho e Darly Quelho formou-se em Medicina pela Uniderp e a conquista foi deveras comemorada pela família.

A colação de grau aconteceu no dia 07 de dezembro no Shopping Bosque dos Ipês e o tradicional Baile de Formatura no dia 08, no Ondara Buffet.

Após esse grande sonho, Alexandre pretende realizar a sua residência na área de ortopedia. Muito sucesso, Alexandre!!

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Você Repórter

Motociclista é socorrido após acidente com carro em cruzamento de Anastácio

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana

Flagrante na madrugada

Carro vazio parado perto da torre chama atenção em Anastácio

Publicidade

Você Repórter

Acidente entre dois carros é registrado em avenida de Anastácio

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo