Com muita glória família Quelho forma mais um médico

Esta semana, mais um jovem da família Quelho foi motivo de grande orgulho! O jovem Alexandre Magno de Souza Quelho, filho do Dr. Nelson Andrade Quelho e Darly Quelho formou-se em Medicina pela Uniderp e a conquista foi deveras comemorada pela família.

A colação de grau aconteceu no dia 07 de dezembro no Shopping Bosque dos Ipês e o tradicional Baile de Formatura no dia 08, no Ondara Buffet.

Após esse grande sonho, Alexandre pretende realizar a sua residência na área de ortopedia. Muito sucesso, Alexandre!!