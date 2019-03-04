Bancos só voltam na quarta, mas caixas já estão vazios em Aquidauana

O Carnaval chegou ao terceiro dia e mesmo sem folia nas ruas de Aquidauana, os moradores já encontram dificuldades em sacar dinheiro nos caixas eletrônicos.

Na internet, publicação de leitores reclamando da falta de dinheiro e lentidão na leitura de códigos de barras de faturas ganham compartilhamentos.

Apesar de não ser feriado nacional, nesta época festiva, serviços públicos e privados costumam funcionar de forma facultativa ou simplesmente retornar as atividades na tarde de quarta-feira (6).

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